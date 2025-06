Terapia Forestale Parco del Partenio e Cnr lanciano progetto pilota

Il respiro del bosco si trasforma in medicina con il primo progetto pilota di terapia forestale nel Parco del Partenio, realizzato in collaborazione con il CNR. Un’immersione relax e rigenerante tra natura e scienza, guidata dalla psicoterapeuta Tania Re, autentica esperta nel settore. Sabato 21 e domenica 22 giugno, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come la natura possa diventare un potente alleato per il benessere mentale e fisico, aprendo nuove strade alla cura naturale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il respiro del bosco diventa cura: Una Esperienza di Terapia Forestale, la prima nel suo genere, promossa dal Parco Regionale del Partenio secondo il metodo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L'appuntamento è per Sabato 21 e Domenica 22 giugno nei suggestivi luoghi del Parco, sotto la guida dalla psicoterapeuta Tania Re, qualificata nell'ambito della collaborazione nazionale tra CNR e CAI – Club Alpino Italiano. La presentazione in conferenza stampa questa mattina al Circolo della Stampa di Avellino: i lavori moderati dal giornalista Attilio Ronga presenti il Presidente dell'Ente Parco, Franc esco iovino; Luigi I ozzoli, componente del Comitato Scientifico Centrale del CAI – Club Alpino Italiano e il sindaco di Pannarano Antonio Iavarone.

