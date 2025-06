Ter Stegen Juve piovono conferme | il portiere non è più nei piani del Barcellona ci sono queste due piste per il futuro Ultime

Il futuro di Marc-André ter Stegen si infiamma con novità di mercato che scuotono le vette del Barça e aprono nuove prospettive per la Juventus. Il portiere tedesco, ormai fuori dai piani blaugrana, diventa protagonista di un’asta internazionale che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra i pali. A seguire, analizzeremo le piste più calde e le possibilità concrete di vedere Ter Stegen in bianconero, un colpo che potrebbe cambiare il volto della porta juventina.

Ter Stegen Juve, piovono conferme: il portiere tedesco non è più nei piani del Barcellona, ci sono queste piste per il futuro dell'estremo difensore. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ter Stegen, portiere che da qualche mese non è più nei piani del Barcellona e che potrebbe cambiare aria in estate. Uno dei nomi accostati al calciomercato Juve ma non solo: secondo quanto riportato da Nicolò Schira sulle sue tracce ci sarebbe il Galatasaray ma anche un club di Premier League.

Dalla Spagna, si parla di un forte interesse della #Juventus per #TerStegen. Il giocatore, sarebbe in uscita dal #Barcellona e la #Juve vorrebbe monetizzare dalla cessione di #DiGregorio su cui ci sarebbe l'interesse di diverse squadre. #Finoallafineforzajuve Vai su Facebook

Szczesny-Barcellona, accordo raggiunto: sarà il secondo dietro Garcia; Il FC Barcelona chiude l'ingaggio del nuovo portiere Joan García, espulso ter Stegen; Il FC Barcelona chiude l'ingaggio del nuovo portiere Joan García, espulso ter Stegen.

