Tenta di rubare un' auto sotto gli occhi di una pattuglia della Stradale

Un tentativo audace e sfortunato per un ladro straniero di 27 anni, che ha deciso di mettere alla prova la vigilanza delle forze dell’ordine sotto gli occhi vigili della Polizia Stradale. La sua impresa si è conclusa in modo drastico, dimostrando ancora una volta quanto la prontezza degli agenti possa fare la differenza. La vicenda ci ricorda che la legge non dorme mai e che la sicurezza è una responsabilità condivisa.

E' andata decisamente male al ladro, poi identificato per uno straniero 27enne, che ha tentato di rubare un'auto in sosta proprio sotto gli occhi di una pattuglia della Polizia Stradale. Nella serata di domenica, intorno alle 22, gli agenti stavano transitando lungo via Cavalieri di Vittorio.

