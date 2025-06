Tenta di ripararsi dal nubifragio correndo al supermercato cade e finisce in ospedale

In un istante di corsa disperata per mettersi al riparo dal nubifragio, un uomo di 55 anni di Ancona ha avuto una brutta caduta, finendo in ospedale. La potenza del maltempo ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando quanto sia imprevedibile la forza della natura. E proprio come nel suo caso, la tempesta può sorprendere e cambiare la vita in un attimo.

ANCONA – Il nubifragio con forte vento che ha colpito Ancona nel tardo pomeriggio di oggi ha mandato nel panico molte persone, tra cui un uomo di 55 anni finito addirittura al pronto soccorso di Torrette. Questi infatti, dopo aver visto la grave situazione meteorologica, ha cercato riparo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Tenta di ripararsi dal nubifragio correndo al supermercato, cade e finisce in ospedale

