tenta di fermare la sua auto senza freno travolto e ucciso un cinquantottenne

Un tragico incidente scuote Clusane d'Iseo: Antonio Pierluigi Orlando, nel tentativo di fermare un’auto in fuga, è stato travolto e ucciso. La scena surreale si è svolta su una discesa, dove l’auto, ripartendo improvvisamente, si è ribaltata schiacciandolo. Un gesto di grande coraggio che, purtroppo, non è bastato a salvarlo. La comunità piange la perdita di un uomo stimato, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze di questo dramma.

CLUSANE D’ISEO (Brescia) Muore schiacciato dall’auto che stava cercando di fermare dopo che era ripartita su una discesa dove l’aveva momentaneamente posteggiata, e che si è pure ribaltata travolgendolo. È l’assurdo incidente che ieri è costato la vita a Antonio Pierluigi Orlando, cinquantottenne. Il dramma si è consumato intorno alle 16 in via Del Dossello, a poca distanza dal centro abitato di Iseo. Stando ai primi accertamenti condotti dagli agenti della polizia Stradale di Brescia la vittima aveva lasciato la macchina in sosta lungo la via, con ogni probabilità per una breve fermata, senza inserire il freno a mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it