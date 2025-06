Tensione al termine di Real Normanna–Modica | tafferugli lanci di oggetti e un cancello divelto

Dopo il fischio finale di una partita che ha sancito la promozione degli Aversani in Serie D, l’atmosfera di festa si è rapidamente trasformata in tensione. Tra tafferugli, lanci di oggetti e un cancello divelto, gli ultimi attimi della sfida tra Real Normanna e Modica hanno evidenziato quanto possa essere fragile il confine tra gioia e scontro. Ecco cosa è successo realmente…

Non solo festa, purtroppo, al termine della sfida tra Real Normanna e Modica, che ha sancito la promozione degli aversani in Serie D. Dopo il triplice fischio, quando l'entusiasmo dei tifosi granata si mescolava alla delusione della squadra siciliana, si sono registrati attimi di forte tensione dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

