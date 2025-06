Tensione al concerto di Baby Gang arriva in Ferrari in area vietata | scoppia la rissa arrestato Néza

Una serata che prometteva musica e divertimento si è trasformata in un incubo di violenza e tensione al Carroponte di Sesto San Giovanni. Durante il concerto di Baby Gang, l’arrivo in Ferrari in un’area riservata ha scatenato una rissa furiosa, culminata con l’arresto di n. 233 persone. Un episodio che mette in luce come l’eccesso di protagonismo possa sfociare nel caos. La serata si è conclusa con conseguenze imprevedibili e pesanti...

La serata degenerata al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un concerto che avrebbe dovuto essere una festa si è trasformato in una serata di caos e violenza. È successo la sera di sabato14 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, durante l’esibizione del rapper Baby Gang. L’artista è arrivato sul posto a bordo della sua Ferrari, tentando di accedere con l’auto a un’area pedonale vietata al traffico e riservata esclusivamente al personale e agli artisti. L’ingresso vietato ha immediatamente attirato l’attenzione degli steward e della sicurezza, che hanno cercato di bloccare il trapper. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tensione al concerto di Baby Gang, arriva in Ferrari in area vietata: scoppia la rissa, arrestato Néza

