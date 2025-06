Tennis Sinner-Sonego battuti ad Halle in doppio

Un'affascinante sfida si è conclusa con una delusione per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, sconfitti nel doppio a Halle. Dopo aver dominato il primo set e messo sotto pressione i loro avversari, gli azzurri hanno visto sfuggire la vittoria nel terzo set. Un episodio che dimostra quanto il tennis sia imprevedibile e appassionante, lasciando comunque spazio a nuove occasioni di rivincita nel circuito.

Roma, 16 giu. (askanews) – Niente da fare per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel doppio di Halle. La coppia azzurra è stata sconfitta al primo turno del torneo sull’erba tedesca col punteggio di 2-6 7-5 10-3 contro l’americano Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov. Un vero peccato per i due tennisti italiani, che erano partiti alla grande vincendo il primo set e andando avanti 3-0 nel secondo, prima del crollo con tanto di tie break giocato non benissimo. Jannik e Lorenzo, la coppia d’oro della Davis 2023, non giocavano insieme da un anno, dunque un po’ di ruggine era normale, strano però che il calo sia arrivato proprio nel secondo set. 🔗 Leggi su Ildenaro.it