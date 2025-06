Tennis impresa del Ct Firenze | la squadra over 50 maschile è campione d’Italia

Il tennis italiano festeggia un’impresa straordinaria: il Ct Firenze conquista il titolo di Campione d’Italia nel Campionato Italiano Veterani Over 50 maschile. Sul suggestivo sfondo di Marina di Massa, i tennisti fiorentini hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, scrivendo una nuova pagina di gloria per il circolo. Una vittoria che conferma la passione e l’eccellenza del tennis toscano, e che promette emozioni ancora più grandi in futuro.

Firenze, 16 giugno 2025. Il Ct Firenze sale sul gradino più alto del podio nel Campionato Italiano Veterani Over 50 maschile, al termine di un weekend che ha incoronato i tennisti dello storico circolo cittadino come nuovi campioni d’Italia. Sui campi in terra rossa di Marina di Massa, la squadra guidata dal capitano Andrea Mazzocchi e composta da Lorenzo Pennisi, Pietro Pennisi, Tommaso Marzili, Michele Baroncelli e Lorenzo Tresanini ha superato in sequenza le avversarie di Cervia, Cuneo e Pordenone, conquistando il titolo tricolore. Determinante la vittoria contro il team di Cervia, con Lorenzo Pennisi che ha dominato il suo singolare con un netto 6-1 6-1, seguito da un successo in rimonta di Tommaso Marzili per 1-6 7-5 7-5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tennis, impresa del Ct Firenze: la squadra over 50 maschile è campione d’Italia

