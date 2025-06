Temptation Island nuova segnalazione su Rosario e Lucia | Lei lo tradisce da tempo

Mancano poche settimane all’attesissima nuova edizione di Temptation Island, e già il gossip impazza. Tra le coppie protagoniste ci sono Rosario e Lucia, ma alcune segnalazioni lanciano dubbi sul loro rapporto. Si vocifera che Lucia abbia tradito Rosario da tempo, alimentando i sospetti e la tensione. Ma sarà vero? E soprattutto, quale sarà il ruolo di questa coppia nel reality? Scopriamolo insieme, tra verità e intrighi, in questa appassionante stagione.

Lucia e Rosario fingeranno a Temptation Island? Spuntato alcune segnalazioni sulla coppia. Mancano poche settimane alla nuova edizione di Temptation Island e sul web sono già trapelate varie segnalazioni da quando è stato rivelato il cast. Tra le coppie che parteciperanno al reality dei sentimenti ci sono anche Rosario e Lucia, nel video di presentazione lei ha fatto sapere che stanno insieme da circa due anni ma vivono il loro amore a distanza. Lei vorrebbe andare a convivere ma lui ad oggi non è ancora pronto. Ha poi aggiunto: “Alla fine di questa esperienza, o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Temptation Island, nuova segnalazione su Rosario e Lucia: “Lei lo tradisce da tempo”

