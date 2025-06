Temptation Island 2025 | Tra i tentatori un ex del Grande Fratello

Tra i tentatori di Temptation Island 2025 potrebbe spuntare un volto noto del Grande Fratello 18, creando già grande fermento tra i fan. Le registrazioni in corso in Calabria alimentano l’attesa, mentre il pubblico si domanda quali sorprese ci riserverà questa edizione. Con personaggi già noti al grande pubblico pronti a mettere alla prova le coppie, l’estate si preannuncia ricca di colpi di scena e emozioni. Come ogni anno, questa nuova avventura promette di sorprenderti.

Sembra che tra i tentatori di Temptation Island 2025 potremmo ritrovare un volto del Grande Fratello 18. Il reality show delle tentazioni non è ancora andato in onda, ma in Calabria sono già in corso le registrazioni delle varie puntate. Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nel villaggio alle coppie, che verranno messe alla prova dalla presenza di tentatori e tentatrici. Come ogni anno, tra i single è possibile ritrovare volti già conosciuti in TV, in programmi come Uomini e Donne e GF. Sembra che proprio un ex concorrente possa essere stato scelto per il cast di questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island 2025: “Tra i tentatori un ex del Grande Fratello”

In questa notizia si parla di: tentatori - temptation - island - fratello

Temptation Island, tra i tentatori potrebbe esserci un ex corteggiatore: l’indiscrezione - Tra i rumor più caldi di Temptation Island si fa strada l’ipotesi di un ritorno inatteso: Francesco Farina, ex corteggiatore di Uomini e Donne, potrebbe entrare nel cast come tentatore.

"Ha una figlia con un'altra, non ha detto tutto". Scandalo a Temptation Island, choc sulla nuova coppia dopo la scoperta Vai su Facebook

Chi è Stefano Tediosi, concorrente del GF: da Temptation Island alla conoscenza con Federica Petagna; Federica di Temptation Island è una concorrente del Grande Fratello; Javier Martinez, chi è il concorrente vip del Grande Fratello: tentatore di Temptation Island, fu allontanato.

Grande Fratello, Federica e il tentatore Stefano di Temptation Island presto nella Casa? L'indiscrezione! - forse c'è la possibilità che facciano entrare sia lei sia il tentatore al Grande Fratello" Temptation Island, Federica e Alfonso si sono lasciati? Segnala msn.com

Temptation Island 2025, ecco la quarta e la quinta coppia - Svelate quarta e quinta coppia di Temptation Island 2025: Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio ecco chi sono ... gazzetta.it scrive