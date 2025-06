Temptation Island 2025 sesta coppia ufficiale | chi sono Lucia e Rosario

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere ancora, e la sesta coppia ufficiale è tutta da scoprire: Lucia e Rosario. Lei, 27 anni di Vignola, desidera mettere alla prova il suo amore a distanza, ambendo a una convivenza. Lui, trasferitosi a Milano, ancora indeciso. La loro storia si appresta a vivere un nuovo capitolo. Ma quali sfide li attendono? La risposta nel corso della stagione...

Lucia e Rosario sono ufficialmente la sesta coppia di Temptation Island 2025, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. A scrivere al programma è stata Lucia, 27 anni, originaria di Vignola (Modena), per mettere alla prova la solidità della sua relazione a distanza. Il suo desiderio? Una convivenza. Ma Rosario, che si è trasferito a Milano da circa un anno, sembra non essere ancora pronto. E ora la giovane lancia un ultimatum: o si va a convivere, o è la fine. Un amore a distanza che vacilla. Lucia e Rosario stanno insieme da due anni, ma da quando lui si è trasferito per lavoro, la distanza ha iniziato a pesare.