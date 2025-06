Temporali e grandine su tutta la provincia | allerta gialla in tutta la regione

tempesta a dominare la scena, nelle aree rurali si sono registrate anche grandinate di notevoli dimensioni. La regione ha diramato un’allerta gialla per tutta la provincia, segnalando il rischio di ulteriori fenomeni estremi. È fondamentale rimanere vigili e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti. Prepariamoci a affrontare questa intensa ondata di maltempo con prudenza e attenzione.

Vento, pioggia e grandine si sono abbattute sulla provincia di Padova, città inclusa, nel pomeriggio di lunedì 16 giugno. Si tratta di fenomeni anche di forte intensità  con forti rovesci, violente raffiche di vento e grandinate. Se in città è stato soprattutto il forte vento e l'intensità della tempesta a dominare la scena, nelle aree rurali si sono registrate anche grandinate di notevoli dimensioni.

