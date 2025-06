Temporali e grandine su Bologna e l’Emilia-Romagna Allagamenti dieci voli dirottati al Marconi

Le intense tempeste di temporali e grandinate che hanno colpito Bologna e l’Emilia Romagna stanno creando disagi significativi: allagamenti, voli dirottati e preoccupazioni per le frane. Mentre Parma registra danni alle colture e nel Modenese le strade restano chiuse, la regione si mobilita per affrontare questa emergenza. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel Bolognese preoccupa la frana alle Ganzole. Parma, danni alle colture. Nel Modenese strade chiuse per le forti piogge. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Temporali e grandine su Bologna e l’Emilia-Romagna. Allagamenti, dieci voli dirottati al Marconi

Forti temporali stanno interessando l'Emilia con numerosi nuclei a fondoscala. In particolare la zona di Parma risulta flagellata dalla grandine.Colture danneggiate in campagna e danni alle auto. Qualche cella in formazione ora sull'appennino forlivese e cese

?#InfoMeteoER #Temporali intensi sulle pianure delle provincie di #Modena e #Bologna con grandine e fulminazione in lento spostamento ad est.

