Tempo di Maturità molto più di un semplice esame

Il tempo di maturità rappresenta molto più di un semplice esame: è il passaggio fondamentale verso il futuro, un momento di sfide e di speranze che segna l'inizio di una nuova fase di vita. Per oltre mezzo milione di studenti italiani, la Maturità 2025 si avvicina, portando con sé emozioni profonde e aspettative alte. Come da tradizione, il Ministero ha già delineato i contorni di questa importante prova, e il calendario ufficiale segna...

L'anno scolastico è appena finito, ma per oltre mezzo milione di studenti italiani l'orizzonte è già dominato da un pensiero fisso, un rito di passaggio che mescola ansia e aspettative: la Maturità 2025. Come da tradizione, il Ministero ha già delineato i contorni dell'esame di Stato, confermando una formula che punta sulla continuità e sulla stabilità. Il calendario ufficiale, già fissato da un'ordinanza ministeriale dello scorso giugno, segna due date in rosso: mercoledì 18 giugno 2025 per la prima prova di italiano e giovedì 19 giugno per la seconda prova, incentrata sulle materie d'indirizzo.