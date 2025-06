Tempeste di grandine tutto imbiancato | strade come fiumi di ghiaccio video

La provincia di Brescia si è svegliata sotto un manto glaciale, con tempeste di grandine che hanno trasformato le strade in fiumi di ghiaccio. La violenta ondata di maltempo di lunedì 16 giugno ha colpito duramente, lasciando scenari sorprendenti e allarmanti. Le immagini di questa furiosa battaglia tra cielo e terra ci ricordano quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. Resta aggiornato per scoprire come questa situazione evolverà nelle prossime ore.

La nuova ondata di maltempo che ha investito oggi, lunedì 16 giugno, la provincia di Brescia ha portato con sé forti temporali e grandinate, che – in alcune zone – hanno trasformato le strade in veri e propri tappeti bianchi di ghiaccio. Le prime precipitazioni intense si sono abbattute dalla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tempeste di grandine, tutto imbiancato: strade come fiumi di ghiaccio (video)

In questa notizia si parla di: ghiaccio - strade - tempeste - grandine

Maltempo Italia: violenta grandinata, chicchi come noci e strade imbiancate dal ghiaccio - Il maltempo continua a colpire l'Italia, con violente grandinate che trasformano le strade in paesaggi invernali imbiancati da chicchi di ghiaccio delle dimensioni di noci.

? Tempeste di grandine, tutto imbiancato: strade come fiumi di ghiaccio (video); Parigi, improvvisa tempesta di grandine: alberi caduti e danni. VIDEO; Tempesta di grandine devasta il sud-ovest della Francia: strade allagate e auto danneggiate.

Tempeste di grandine, tutto imbiancato: strade come fiumi di ghiaccio (video) - La nuova ondata di maltempo che ha investito oggi, lunedì 16 giugno, la provincia di Brescia, ha portato con sé forti temporali e grandinate che, in alcune zone, hanno trasformato le strade in veri e ... Lo riporta bresciatoday.it

Grandine in Piemonte: nel fine settimana chicchi di ghiaccio fino a 5 centimetri di diametro - Temporali e grandine colpiscono Piemonte e Liguria: danni a case, serre e strade, senza feriti. Come scrive torinofree.it