Tempesta in Avvicinamento | scopri quali zone d’Italia rischiano grandine e disservizi meteo!

Preparati a un’ondata di maltempo in arrivo sull’Italia: temporali, grandine e raffiche di vento metteranno alla prova le vostre giornate nei prossimi giorni. Una goccia fredda proveniente dal nord-atlantico sta entrando nel Paese, portando con sé una forte instabilità meteorologica. Scopri quali zone potrebbero essere più colpite da grandine e disservizi, e come affrontare al meglio questa tempesta imminente. La sicurezza viene prima di tutto, quindi restate aggiornati e prediligete la prudenza.

Roma - Una goccia fredda in quota entra nel Paese: temporali, grandine, raffiche di vento e improvviso calo termico scuotono gran parte d’Italia nei prossimi giorni. Il meteo della prossima settimana sarà dominato da una goccia fredda di origine nord-atlantica che si inserirà sull’Italia, determinando condizioni di forte instabilità. Questo nucleo d’aria fredda in quota, staccatosi dalle correnti atlantiche, incontrerà l’aria più calda al suolo, scatenando improvvisi temporali intensi, possibili grandinate e raffiche di vento violente, soprattutto attorno al minimo barico generato dalla massa fredda. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tempesta in Avvicinamento: scopri quali zone d’Italia rischiano grandine e disservizi meteo!

In questa notizia si parla di: italia - grandine - meteo - tempesta

