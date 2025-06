Telesystem Up T2 4K Android TV 12 DVB-T2 HEVC Aggiornamento Versione Software 2033

Se possiedi il Telesystem UP T2 4K Android TV, preparati a scoprire le nuove funzionalità del software V84511302.2033, ora disponibile per un'esperienza ancora più immersiva e semplice. Questo aggiornamento porta miglioramenti significativi, come l’icona rinnovata “Canali TV” e la sintonizzazione rapida direttamente dalla schermata Home. Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno la tua visione ancora più piacevole e intuitiva.

E' disponibile il nuovo software V84511302.2033 per il decoder digitale terrestre Android TV 4K certificato Netflix e Prime Video. Quali sono le novità? Note di versione App dei canali del digitale terrestre: Aggiornamento e nuova icona "Canali TV"; sintonizzazione canali anche dalla schermata Home del decoder tramite i tasti numerici del telecomando.

Nel mese di giugno sarà disponibile la nuove versione software V84511302.2033 per il decoder digitale terrestre Android TV UP T2 4K.

