tel aviv al g7 state con noi

Tel Aviv al G7: staremo con loro. Donald Trump, arrivato per ultimo a Kananaskis, potrebbe lasciarli per primo mercoledì, consapevole che le sette grandi economie mondiali potrebbero dividersi in sei contro gli Stati Uniti. Il motivo? Le divergenze su come affrontare crisi globali e conflitti emergenti, tra cui Ucraina, Gaza e una nuova escalation, rischiano di mettere in discussione l’unità dell’alleanza internazionale. La situazione è complessa e cruciale per il futuro del mondo.

Donald Trump è arrivato per ultimo al G7 di Kananaskis in Canada e potrebbe andarsene per primo mercoledì, dopo aver capito che più che un lavoro collegiale le 7 più grandi economie mondiali potrebbero coalizzarsi e distaccarsi in 6 'contro' gli Usa, perché contrari a come il presidente intende affrontare le più grandi crisi mondiali e i conflitti che stanno diventando tre, dopo che a quelli in Ucraina e a Gaza, si è aggiunta l'aggressione che Israele sta conducendo nei confronti dell' Iran, con Tel Aviv decisa a ottenere un cambio di regime, ma che vede Teheran rispondere per ora agli agli attacchi missile su missile.

