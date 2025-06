Teheran un missile israeliano allaga piazza Tajrish

Una notte di caos a Piazza Tajrish, una delle mete più iconiche di Teheran, trasformata in un fiume impetuoso dopo un attacco israeliano. Un missile avrebbe colpito le condotte idriche, provocando allagamenti e danni ingenti, mentre le strade si sono trasformate in torrenti di fango. Questo incidente solleva inquietanti quesiti sulla sicurezza e sulle ripercussioni geopolitiche di questa escalation. La tensione nella regione si fa sempre più palpabile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Piazza Tajrish, tra le più note e storiche di Teheran, è finita sott’acqua in seguito agli attacchi lanciati da Israele nel pomeriggio di domenica. Secondo le prime ricostruzioni, un missile avrebbe danneggiato le condotte idriche della zona, causando gravi perdite. Le strade circostanti si sono trasformate in veri e propri torrenti di fango. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teheran, un missile israeliano allaga piazza Tajrish

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa - La tensione tra Iran e Israele si infiamma con il recente lancio di Haj Qassem 232, un missile rivoluzionario capace di superare l'Iron Dome.

"Qui siamo nei pressi di Piazza Tajrish, a Teheran. L’impatto di un missile ha causato la rottura della conduttura principale dell’acqua in questa zona, dando origine a scene tanto strane quanto dolorose. Khamenei, volevi distruggere Israele? E adesso dove ti Vai su Facebook

