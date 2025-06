Teheran Times Lo staff di Khamenei tratta l' evacuazione con Mosca

Le tensioni in Iran si intensificano: secondo il Teheran Times, il team di Khamenei sta negoziando con Mosca un'evacuazione d'emergenza dei leader della Repubblica Islamica e delle loro famiglie. Un'operazione che potrebbe segnare un punto di svolta nel caos politico attuale. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili scenari che si delineano all’orizzonte.

Il Teheran Times, sito vicino all'opposizione iraniana, riferisce di aver ottenuto informazioni secondo cui Ali Asghar Hejazi, vicecapo di gabinetto di Ali Khamenei, insieme ad altri alti funzionari, sono in trattative con le autoritĂ russe per evacuare i vertici della Repubblica Islamica insieme alle loro famiglie dal Paese, se necessario. Secondo la testata, un alto funzionario russo ha contattato.

