teheran rinunci al nucleare crisi iran la strada di crosetto

Nel cuore del Medio Oriente, la tensione tra Iran e Israele si fa sempre più palpabile, alimentando timori di un’escalation che potrebbe travolgere l’intera regione. Guido Crosetto, ministro della Difesa, lancia un forte monito: la guerra in corso rappresenta il rischio più grande e urgente da affrontare. La speranza è che si trovi presto una via diplomatica per fermare questa spirale di conflitto e preservare la stabilità internazionale.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un nuovo monito sul rischio di escalation in Medio Oriente. "Ci auguriamo che si possa trovare un modo per far cessare questa guerra che è il conflitto che più mi preoccupa per le possibili evoluzioni negative per una zona molto più ampia rispetto a quella in cui si svolge adesso", ha dichiarato parlando con i cronisti alla Camera, riferendosi esplicitamente al confronto in corso tra Israele e Iran. Secondo il ministro, la soluzione passa attraverso la diplomazia, ma soprattutto attraverso una scelta netta da parte di Teheran: "L'unico modo è la rinuncia da parte dell'Iran del tentativo di ottenere l'ordigno nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it