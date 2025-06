Teheran raid di Israele sulla tv di Stato iraniana | diversi morti | Netanyahu non esclude l' uccisione di Khamenei | Iran emette ordine di evacuazione per canali tv israeliani

Tensioni esplosive tra Israele e Iran scuotono la regione: raid israeliani sulla tv di stato iraniana provocano vittime e risposte dure. Mentre Teheran ordina l’evacuazione dei canali israeliani, il premier Netanyahu si mostra deciso a non negoziare. In un clima di crescente incertezza, i segnali di apertura da parte dell’Iran fanno sperare in una de-escalation, ma la situazione rimane volatile, con rischi di escalation improvvisa.

Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilitĂ al dialogo per la de-escalation. Il premier israeliano ha replicato: "Non interessato a colloqui".

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarĂ massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterĂ l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterĂ una massima pressione.

