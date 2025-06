Tecnologie innovative per ridurre i pericoli in cantiere

Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha rivoluzionato il settore delle costruzioni, offrendo strumenti all’avanguardia per ridurre i rischi sul cantiere. Dall’utilizzo di droni per ispezioni sicure alle soluzioni di realtà aumentata per formazione e pianificazione, CGT si distingue come leader nel promuovere un ambiente di lavoro più sicuro. Scopri come queste tecnologie possono salvare vite e migliorare la qualità del lavoro in una delle industrie più esposte ai pericoli.

NEGLI ULTIMI ANNI, il settore delle costruzioni ha visto aumentare il numero di incidenti e decessi sul lavoro: se da un lato il comparto ha contribuito in modo significativo alla crescita del Pil nazionale, complici gli incentivi statali, dall’altro lato si conferma tra i più a rischio per la sicurezza dei suoi addetti. In questo contesto CGT - storica azienda italiana (nel 2024 al suo 90° compleanno con sede a Vimodrone, nei pressi di Milano) appartenente al Gruppo TESYA - che offre soluzioni integrate di vendita, noleggio e assistenza nei settori estrattivo, grandi opere, infrastrutture, costruzioni, generazione e cogenerazione di energia, oil&gas, marino da diporto e marino commerciale, è attiva sul mercato con diverse tecnologie avanzate che aumentano la sicurezza in cantiere, aiutando a evitare collisioni, a monitorare con precisione l’area di lavoro e i movimenti della macchina e, non da ultimo, a eliminare sforzi fisici, oggi tra le cause principali di incidenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tecnologie innovative per ridurre i pericoli in cantiere

