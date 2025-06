Teatro Diego Fabbri rassegna di Prosa | via alla campagna per i nuovi abbonamenti

Il Teatro Diego Fabbri di Forlì apre le porte a nuovi spettatori e rinnova la passione degli appassionati con la campagna abbonamenti per la rassegna di prosa 2025/26. Dal 21 giugno, scopri le novità e assicurati il tuo posto per vivere emozioni uniche sul palcoscenico. Non perdere l’opportunità di far parte di questa straordinaria stagione teatrale: il sipario si alza, ora tocca a te!

Parte sabato 21 giugno la campagna per sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla rassegna di prosa 202526 del teatro Diego Fabbri di Forlì, una novità introdotta per la nuova Stagione grazie alla quale – pur restando aperta la possibilità per gli abbonati dello scorso anno di rinnovare il proprio.

Stagione 2025/26: il Teatro vi stupirà ancora! Una stagione ricchissima di emozioni, linguaggi e storie vi aspetta al Teatro Diego Fabbri con oltre 30 spettacoli da ottobre ad aprile tra prosa classica e contemporanea, musical e opera pop, comicità, danza, fa

Teatro Diego Fabbri, Forlì – Stagione 2025/26: Prosa classica e contemporanea, Musical, Opera Pop, Comicità, Danza, Moderno, Family, Musica d'autrice, Mentalismo - è offerta un'opportunità di Nuovi Abbonamenti (solo per la rassegna di Prosa) da sabato 21 a venerdì 27 giugno (festivi