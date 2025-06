Teatro Bolivar presentata la stagione 2025 2026 con Peppe Barra e l’Harlem Gospel Choir

Il Teatro Bolivar svela la sua entusiasmante stagione 2025/2026, un viaggio tra musica, teatro e tradizione che prenderà il via il 18 ottobre con l'energia di Peppe Barra. Curata con passione dalla direzione artistica Nu’Tracks, questa programmazione promette nove appuntamenti fondamentali e molte sorprese per gli amanti dello spettacolo. La presentazione, avvenuta a Materdei con Romina De Luca, ha già acceso l’entusiasmo: non resta che scoprire cosa ci riserva questa stagione indimenticabile.

Il Teatro Bolivar ha presentato la stagione 20252026, che prenderà il via il 18 ottobre con Peppe Barra. Il cartellone, curato per il quarto anno consecutivo dalla direzione artistica Nu’Tracks (Anna Evangelista e Stefano Scopino), prevede nove date già confermate alle quali se ne aggiungeranno altre nel corso dell’anno. La presentazione si è svolta nella struttura di Materdei con l’intervento di Romina De Luca, in rappresentanza della proprietà del teatro, e dei direttori artistici. L’evento è stato aperto dalla performance “Funa”, interpretata da Ginevra Cecere e Viola Russo, su musiche di Julia Primicile Carafa, con light design di Fabio Andreozzi e testo di Ginevra Cecere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: teatro - bolivar - stagione - peppe

“ImmaginAzione” al teatro Bolivar: il cinema dei giovani per la prevenzione - Martedì 13 maggio, alle ore 10.00, il Teatro Bolivar ospiterà la proiezione dei cortometraggi realizzati durante

"ACCENDI, ILLUMINA, SCEGLI": ECCO LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO BOLIVAR - Peppe Barra, Stefano Massini, Chiara Francini, Funa, Maurizio De Giovanni tra i protagonisti del cartellone della sala di Materdei Vai su Facebook

Teatro Bolivar, presentata la stagione 2025/2026 con Peppe Barra e l’Harlem Gospel Choir; Teatro Bolivar, la stagione 2025/2026 è 'Accendi. Illumina. Scegli': da Peppe Barra a Massini -; Accendi. Illumina. Scegli: ecco la nuova stagione del Teatro Bolivar.

Teatro, presentata la stagione 25/26 del Bolivar - Da Peppe Barra, che apre la stagione il 18 ottobre 2025, a De Giovanni e Joe Barbieri, Giulia Vecchio, Chiara Francini, a Mattia Torre, Giobbe ... Secondo ansa.it

La Nuova Stagione 2025-2026 del Teatro Bolivar: da Peppe Barra a Paolo Jannacci e l’Harlem Gospel Choir - Il Teatro Bolivar di Materdei ha presentato, lo scorso mercoledì 11 giugno, la nuova stagione 2025/2026, durante la quale sono intervenuti Romina De Luca, in ... Riporta 2anews.it