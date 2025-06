Taylor e le voci sul Napoli | Lascio che sia il mio agente a decidere

Taylor e le voci sul Napoli: lasciamo che sia il mio agente a decidere. Il giovane talento dell'Ajax, attualmente agli Europei Under 21 con l'Olanda, è al centro di rumors riguardanti un possibile trasferimento. In un'intervista a "De Telegraaf", ha dichiarato: "Non ci penso in questo momento" — lasciando aperta ogni possibilità, ma concentrato sulle sfide attuali. La sua risposta alimenta il mistero su un potenziale futuro in Serie A, facendo sognare i tifosi partenopei.

Il nome di Kenneth Taylor viene accostato da tempo al Napoli. Il forte e promettente centrocampista dell'Ajax è attualmente impegnato agli Europei Under 21 con l'Olanda. Nel corso di un'intervista rilasciata al noto quotidiano locale "De Telegraaf", ha risposto a queste voci: "Non ci penso in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Taylor e le voci sul Napoli: "Lascio che sia il mio agente a decidere"

In questa notizia si parla di: taylor - voci - napoli - lascio

TERZO TEMPO CALCIO NAPOLI 28 MAGGIO 2025 Vai su Facebook

Chi è Taylor che piace al Napoli: ruolo, il paragone illustre e l'idolo d'infanzia | FOCUS; Natalie Portman, Jennifer Garner e Anya Taylor-Joy siedono in prima fila alla sfilata di Dior a Parigi; Il Napoli sonda Taylor dell’Ajax per sostituire Anguissa.

Napoli, Mario Rui: 'Ronaldo? Le chiacchiere le lascio agli altri, è il più forte di tutti i tempi' - Il difensore del Napoli, Mario Rui, è intervenuto su Radio Kiss Kiss commentando le voci del possibile arrivo ... Riporta calciomercato.com

Krol: "Napoli, prendi Taylor. Zikzee non è un centravanti" - Di seguito le sue parole: "Io amo sempre Napoli, sono legatissimo agli azzurri e spero sempre che facciano bene". Secondo msn.com