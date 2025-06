Tavoli dei locali al centro di Piazza della Pera progetto in stand by

La riorganizzazione degli spazi pubblici in Piazza della Pera di Pisa si trova al centro di un acceso dibattito, dopo la proposta di Diritti in Comune depositata a gennaio. La questione riguarda in particolare i tavoli dei locali del cuore del quartiere, ora in stand by, sollevando interrogativi sulla gestione urbana e il rispetto dei diritti di cittadini e esercenti. Una decisione che potrebbe ridisegnare il volto di questa vivace piazza, portando nuove opportunità e sfide.

E' stato discusso nella Terza Commissione consiliare del Comune di Pisa, nei giorni scorsi, l'argomento depositato a gennaio di quest'anno da Diritti in Comune sulla riorganizzazione degli spazi pubblici e delle concessioni ai locali in Piazza della Pera. Il tema era già stato sollevato dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - "Tavoli dei locali al centro di Piazza della Pera, progetto in stand by"

In questa notizia si parla di: locali - piazza - pera - tavoli

Perugia, semina il terrore in piazza e nei locali per più giorni: scatta l’arresto - Perugia vede il panico dilagare nel quartiere universitario di piazza Grimana, dove un albanese di 34 anni ha seminato terrore per diversi giorni.

? Ceniamo in Piazza? Sabato 14 Giugno dalle ore 19.00 in poi, in Piazza Pallavicini troverete dei tavoli vestiti a festa per la cena in piazza! Chi vuole partecipare si può portare la cena, sedere e mangiare insieme alle altre persone che parteciperanno all' Vai su Facebook

Tavoli dei locali al centro di Piazza della Pera, progetto in stand by; Sicurezza sul lavoro, sindacati in piazza per chiedere una riunione del Tavolo; Cinque cene in piazza per l’estate. A tavola per rilanciare i quartieri.

"Tavoli dei locali al centro di Piazza della Pera, progetto in stand by" - Diritti in Comune parla del tema affrontato in Terza Commissione consiliare e si schiera contro la previsione di un "tavolinificio" E' stato discusso nella Terza Commissione consiliare del Comune di P ... Si legge su pisatoday.it

Piazza Conchiglia, ridisegnati gli spazi per tavolini e dehors - attività che su quella piazza lavorano, e che hanno la necessità di definire gli ingombri massimi che possono occupare con i loro dehors, tavoli e sedie all’aperto ... Secondo ilrestodelcarlino.it