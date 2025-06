Tau Altopascio Under 15 trionfa a Sassari | 7-1 e finale scudetto vicina

L’impresa del Tau Altopascio Under 15, che ha strapazzato il Sassari con un incredibile 7-1, è un vero e proprio colpo di scena nel panorama giovanile. Guidata dall’allenatore Vannini, la squadra si avvicina con decisione alla finalissima scudetto, puntando a bissare il trionfo del 2012 e scrivere un nuovo capitolo di storia. La vittoria in Sardegna dimostra che il talento e la determinazione possono superare ogni ostacolo, e il sogno dello scudetto è ora più vicino che mai.

L’impresa ha del clamoroso. La formazione Under 15 del Tau Altopascio, allenata da Vannini, ha vinto 7-1 a Sassari, sul campo Latte Dolce, ipotecando la finalissima nazionale che, in caso di vittoria, consegnerà lo scudetto. Sarebbe il secondo triangolino tricolore, dopo quello vinto nel 2012. La formazione di Vannini ha dominato una partita che presentava delle insidie, sia per il valore degli avversari (non inganni il punteggio, poiché i sardi, se sono arrivati a questo livello, vuol dire che lo hanno meritato), sia per le ragioni logistiche che comportano giocare in Sardegna. Invece è andata alla grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net