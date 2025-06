Tata inglese smonta le convinzioni degli adulti che frenano la crescita dei bimbi | Meno regole più gioco

Scopri come la tata inglese Esther Allen ribalta le convinzioni tradizionali sull’educazione dei bambini, sostenendo che meno regole e più libertà di gioco favoriscono uno sviluppo più naturale e felice. In un mondo in cui si tende a controllare troppo, il suo messaggio invita i genitori a lasciar spazio alla spontaneità e all’esplorazione. Perché, in fondo, i piccoli crescono meglio quando sono liberi di essere se stessi. Continua a leggere.

Nel suo post pubblicato su Instagram, la tata britannica Esther Allen ha invitato i genitori a ripensare alcuni comportamenti comuni nell’educazione dei bambini. Niente scuse forzate, condivisioni obbligate o attività perfette ogni giorno: secondo lei, i più piccoli crescono meglio se lasciati liberi di giocare, sbagliare ed esplorare senza pressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it