Tari puntuale San Giovanni Civica annuncia battaglia e chiede lo stop definitivo

A San Giovanni, il dibattito sulla “Tari Puntuale” infiamma le discussioni pubbliche, con la sindaca che giustifica il rinvio come un'opportunità per i cittadini di adattarsi al nuovo sistema di raccolta. Tuttavia, il gruppo San Giovanni Civica non ci sta e chiede con forza uno stop definitivo a questa misura, denunciando un'attenzione ancora troppo superficiale verso le esigenze della comunità. È arrivato il momento di fare chiarezza e ascoltare davvero le voci dei cittadini.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Continua a far discutere a San Giovanni la cosiddetta "Tari Puntuale" dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026. Una scelta che la sindaca ha motivato con l'intento di concedere più tempo ai cittadini per abituarsi al nuovo metodo di conferimento dei rifiuti indifferenziati. Una spiegazione che il gruppo San Giovanni Civica contesta duramente, leggendo invece nel rinvio un chiaro segnale della consapevolezza – da parte della giunta – di aver commesso un errore. "Appare evidente - dichiarano - che il vero motivo di questo slittamento non sia quello dichiarato, bensì un tentativo piuttosto trasparente di togliere un tema scomodo dal dibattito politico in vista delle elezioni regionali.

