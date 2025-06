Tari il Comune ha i conti in perdita Una manovra a vantaggio suo e di Iren

L'aumento della Tari a Reggio sembra più una manovra a favore del Comune e di Iren che un reale sollievo per cittadini e imprese. Mentre i conti sono in perdita, si rischia di gravare ulteriormente su chi già fatica, senza affrontare le vere cause della crisi. È ora di ripensare a un sistema più equo e trasparente, che tuteli davvero chi vive e lavora nella nostra città.

"La discussione in corso sull'aumento della Tari, tassa sui rifiuti che ogni utente, cittadino o impresa, è obbligato a pagare ogni anno, non tiene conto che tale tassa finanzia direttamente un servizio di cui tutti beneficiano, ossia la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani". Così Giovanni Tarquini, capogruppo di Lista Civica per Reggio, sugli aumenti annunciati da piazza Prampolini. "E' assai noto che il fornitore che si aggiudica il servizio è il gruppo Iren, di cui il Comune di Reggio è anche socio. Iren – spiega l'avvocato – ha presentato il nuovo piano economico finanziario contenente le nuove tariffe Tari.

