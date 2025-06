Taremi Inter l’iraniano è al sicuro e in costante contatto con il club | le ultime

In un contesto di tensione cresciente tra Iran e Israele, la sicurezza di Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, resta una priorità assoluta. Fabrizio Biasin assicura che l’attaccante iracheno-iraniano è in stretto contatto con il club nerazzurro, mantenendo alta la serenità e la vigilanza. In questi momenti delicati, lo sport si intreccia alla geopolitica, ricordandoci quanto sia importante restare uniti e informati. La situazione, comunque, continua a evolversi.

Taremi Inter, il giornalista Fabrizio Biasin rassicura sulle condizioni dell’attaccante rimasto bloccato a Teheran: l’iraniano è in stretto contatto con il club nerazzurro. Stiamo vivendo momenti di grande tensione in Medio Oriente. Dopo l’attacco da parte di Israele contro obiettivi nucleari e militari in Iran, il regime di Teheran ha risposto lanciando missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Anche il mondo dello sport ne risente: L’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi, infatti, è rimasto bloccato a Teheran e non potrà unirsi all’ Inter, che è attualmente negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano è al sicuro e in costante contatto con il club: le ultime

