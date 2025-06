Taremi ceduto dall’Inter? Il retroscena | fosse per lui…

Mehdi Taremi, protagonista di un retroscena che scuote il mondo del calcio, è stato escluso dall’Inter per motivi geopolitici, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con molte domande. La sua assenza dal Mondiale per Club solleva non solo dubbi sulle sue prossime mosse, ma anche sul suo fragile equilibrio tra ambizioni personali e le sfide di un contesto internazionale complesso. Ecco cosa si cela dietro questa decisione...

Taremi ceduto dall'Inter? Il retroscena: fosse per lui. Le ultime sul futuro dell'attaccante iraniano che non parteciperà al Mondiale per club. L'assenza di Mehdi Taremi dalla spedizione dell' Inter per il Mondiale per Club, motivata da prioritarie ragioni geo-politiche, non solo crea un problema immediato per il reparto offensivo di Cristian Chivu, ma accelera anche le riflessioni sul futuro a lungo termine dell'attaccante iraniano. Arrivato a Milano solo pochi mesi fa, il suo percorso in nerazzurro sembra già essere a un bivio, con la società che mostra un'apertura sempre più evidente verso una sua possibile cessione nel prossimo calciomercato Inter.

