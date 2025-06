Taormina si chiude con Monica Bellucci | fan premio e Tim Burton

Il 71° Taormina Film Festival si conclude in grande stile con un evento indimenticabile: Monica Bellucci incanta il pubblico e riceve un Premio Speciale per i 25 anni di Malèna. Accompagnata dal visionario Tim Burton, la star italiana ha regalato emozioni e autografi ai fan, confermando ancora una volta il suo status di icona internazionale. La serata si è chiusa tra applausi, sorrisi e ricordi che resteranno impressi nella memoria di tutti.

Taormina, 16 giu. (askanews) - Chiusura in grande per il 71esimo Taormina Film Festival con Monica Bellucci. Bagno di folla, foto e autografi per l'attrice, arrivata sull'ultimo red carpet con il compagno, il visionario e geniale regista Tim Burton. Elegante in un abito nero con intarsi di pizzo, a Taormina Monica Bellucci ha ricevuto anche un Premio Speciale per i 25 anni di Malèna, film celebrato anche dal manifesto di questa edizione del festival. Un omaggio a Giuseppe Tornatore, alla forza del suo racconto ambientato in Sicilia e a un ruolo indimenticabile per l'attrice. Sul palco del Teatro Antico tanti gli applausi per lei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net