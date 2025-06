Tajani | Cambiare la legge elettorale? Non sono contrario al proporzionale

Gianni Tajani apre uno spiraglio alla discussione sulla legge elettorale, sottolineando il suo favore per il sistema proporzionale, a patto che si mantengano alcune caratteristiche delle elezioni locali. La sua posizione, maturata dall’esperienza personale e politica, invita a riflettere sulle possibili riforme che potrebbero ridefinire il panorama politico italiano. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta?

ROMA – Cambiare la legge elettorale? "Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale, quella che c'è nell'elezione del sindaco e del presidente di Regione, non sarei contrario, vedrĂ poi il Parlamento, vedranno le forze del centro-destra anche parlando con l'opposizione, ma io non sarei contrario, forse perchĂ© sono sempre stato eletto con il proporzionale, eccetto l'ultima volta". Lo ha detto parlando con i giornalisti il ministro degli Affari Esteri e vice premier di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'intervento davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sugli attacchi tra Israele e Iran.

