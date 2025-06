Taiwan si inchina alle richieste di Trump e blocca l’export di chip a Huawei e Smic causando un terremoto per la Cina hi-tech

Taiwan sceglie di inchinarsi alle richieste di Trump, bloccando l’export di chip a Huawei e SMIC. Questa decisione, annunciata dall’Amministrazione per il commercio internazionale, segna un’evoluzione cruciale nella guerra tecnologica tra Taipei e Pechino. Le implicazioni di questa mossa potrebbero riscrivere gli equilibri nel settore hi-tech globale, influenzando catene di approvvigionamento e alleanze strategiche. Il futuro della tecnologia asiatica e mondiale è ora in bilico, e ciò potrebbe cambiare drasticamente le regole del gioco...

Taiwan ha deciso di rafforzare il controllo sulle esportazioni tecnologiche strategiche, puntando direttamente su due colossi cinesi: Huawei e Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic). Il provvedimento, annunciato nel weekend dall’Amministrazione per il commercio internazionale del Ministero degli Affari economici, rappresenta un nuovo capitolo nella guerra tecnologica tra Taipei e Pechino e potrebbe avere conseguenze significative per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina. La nuova lista di esportazioni soggette a restrizioni include esplicitamente tecnologie e prodotti legati alla produzione di semiconduttori e alla costruzione di impianti industriali per i chip. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Taiwan si inchina alle richieste di Trump e blocca l’export di chip a Huawei e Smic, causando un terremoto per la Cina hi-tech

In questa notizia si parla di: taiwan - huawei - smic - inchina

Taiwan limita l'export tecnologico: impatto su Huawei e Smic - Taiwan rafforza le restrizioni sull'export tecnologico, colpendo direttamente giganti come Huawei e SMIC.

Taiwan si inchina alle richieste di Trump e blocca l’export di chip a Huawei e Smic, causando un terremoto per la Cina hi-tech - Taiwan si inchina alle richieste di Trump e blocca l’export di chip a Huawei e Smic, causando un terremoto per la Cina hi- Come scrive lanotiziagiornale.it

Taiwan aggiunge Huawei e SMIC alla blacklist - Taiwan ha vietato gli accordi commerciali delle aziende locali con Huawei e SMIC, quindi non è possibile vendere tecnologie per la produzione di chip. Si legge su msn.com