Taiwan limita l' export tecnologico | impatto su Huawei e Smic

Taiwan rafforza le restrizioni sull'export tecnologico, colpendo direttamente giganti come Huawei e SMIC. Questa mossa strategica influisce significativamente sulla corsa cinese all’indipendenza nei microchip, mettendo a dura prova le ambizioni di innovazione di Pechino. Un passo che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali nel settore tech, accelerando la corsa verso nuove alleanze e soluzioni alternative. La partita si fa sempre più complessa e intrigante.

Taiwan ha pubblicato la sua lista aggiornata sul controllo dell'export tecnologico a partire dai microchip, includendo colossi cinesi quali Huawei e Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic). La mossa dell'Amministrazione per il commercio internazionale del ministero degli Affari economici, annunciata nel weekend, è un duro colpo per l' industria tecnologica cinese, in particolare per le sue ambizioni legate allo sviluppo di chip per l'intelligenza artificiale su scala nazionale. Per fare affari con Huawei, Smic o le loro filiali estere, le aziende dovranno ottenere l'approvazione del governo centrale di Taipei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net