taipei rafforza il controllo sulle esportazioni di chip huawei e smic nella lista nera

In una mossa destinata a inasprire ulteriormente il confronto tecnologico con Pechino, il governo di Taiwan ha inserito i colossi cinesi Huawei Technologies e Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) nella propria Strategic High?Tech Commodities Entity List. L’aggiornamento, pubblicato sabato dall’Amministrazione per il commercio internazionale del ministero degli Affari economici, include complessivamente 601 entità straniere coinvolte in attività di proliferazione militare e preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Le nuove restrizioni Le nuove restrizioni impongono alle imprese taiwanesi l’obbligo di ottenere una licenza governativa ogni volta che intendano esportare prodotti o tecnologie legate alla produzione di chip verso le società inserite nella blacklist, estendendo così le già stringenti misure statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net