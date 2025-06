Taglio del nastro per lo spazio Abruzzo all' Expo Osaka 2025 | una settimana da 100mila presenze FOTO

Il taglio del nastro per lo Spazio Abruzzo all’Expo Osaka 2025 segna un momento di grande orgoglio e opportunità. Con una settimana di esposizione, attirando oltre 100mila visitatori, questa vetrina internazionale consentirà all’Italia e all’Abruzzo di mettere in mostra le proprie eccellenze uniche al mondo. Un’occasione preziosa per condividere tradizioni, innovazioni e il patrimonio di un territorio che si distingue per bellezza e qualità. Un passo avanti verso un futuro di collaborazione e successo globale.

"L'esposizione universale è sempre un'occasione in cui tutto il mondo si confronta e dove ognuno deve mettere in mostra le proprie particolarità. Per noi è un'occasione davvero preziosa perché siamo convinti di avere come Italia e come Abruzzo delle specialità uniche al mondo da mostrare tali da.

Questo il numero di persone che si stima saranno presenti nei giorni in cui l'Abruzzo sarà protagonista in Giappone (l'Expo è iniziato ad aprile e andrà avanti fino a ottobre).