Taglio del nastro e ruspe in azione | entro due anni il nuovo commissariato a Nardò

Nardò si prepara a un importante passo avanti nella sicurezza cittadina: entro due anni, il nuovo commissariato sarà realtà, grazie all’avvio ufficiale dei lavori. L’attesa è terminata, e il cantiere si muove spedito per offrire una sede moderna e funzionale alla Polizia di Stato. Questo investimento rappresenta un segnale forte di impegno e fiducia nel futuro della comunità. La città può guardare con ottimismo alle nuove prospettive di sicurezza e di crescita.

NARDO’ - Lo avevamo annunciato per primi e da tempo, e ora il cantiere per la realizzazione dell’edifico che ospiterà la nuova sede del commissariato della Polizia di Stato di Nardò è partito a tutti gli effetti con il fatidico taglio ufficiale del nastro tricolore. L’immobile sorgerà sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Taglio del nastro e ruspe in azione: entro due anni il nuovo commissariato a Nardò

