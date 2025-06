Taekwondo Montanaro | Lavorare per rendere la Puglia ancora più imbattibile

Il talento e la dedizione di Montanaro stanno portando il taekwondo pugliese a nuovi livelli di eccellenza, consolidando la regione come un vero e proprio punto di riferimento in Italia. Con passione e strategia, l’architetto di San Vito dei Normanni lavora instancabilmente per rendere la Puglia ancora più imbattibile nel panorama sportivo internazionale. Il suo impegno promette di scrivere nuove pagine di successo e di ispirare le future generazioni.

Il taekwondo pugliese continua a brillare sotto la guida dell'architetto Martino Montanaro, originario di San Vito dei Normanni e attuale presidente della Federazione Italiana Taekwondo. Dopo anni di  lavoro, Montanaro riflette sui traguardi raggiunti e proietta la sua visione per il futuro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Taekwondo, Montanaro: “Lavorare per rendere la Puglia ancora più imbattibile”

Taekwondo, Montanaro confermato presidente regionale Fita. I complimenti di Iaia.