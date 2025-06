Taekwondo azzurro da favola | Simone Alessio vince il WT Grand Prix Challenge di Charlotte

Simone Alessio, talento azzurro del taekwondo, conquista il WT Grand Prix Challenge di Charlotte, confermando il suo status di promessa e futuro protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Con una prestazione impeccabile e un cuore da campione, l’atleta si impone tra i migliori al mondo, dimostrando che il suo percorso è solo all’inizio. La vittoria di Simone non è solo un trionfo personale, ma un simbolo di eccellenza italica nello sport internazionale, lasciando tutti con questa entusiasmante attesa per ciò che arriverà .

Charlotte – E’ un dominio nel taekwondo dei -80 kg per Simone Alessio. L’Azzurro, bronzo olimpico di Parigi 2024, è salito sul primo gradino del podio al WT Grand Prix Challenge di Charlotte, negli Stati Uniti. “Sicuramente sono molto soddisfatto della prestazione, a parte qualche piccola difficoltà in qualche parte di combattimento. Però sono contento perché era una kermesse di livello mondiale, mi sono qualificato a Roma – non pensavo ce ne fossero tanti di dubbi, però adesso li abbiamo eliminati tutti – e niente, sono veramente molto contento della performance perché mi sento di avere combattuto bene. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it