Taekwondo Alessia Sturari di nuovo campionessa d' Italia eargento all' Austrian Open

Alessia Sturari tornerà a brillare come campionessa d’Italia e medaglia d’argento all’Austrian Open, confermando il suo talento e la dedizione nella stagione agonistica 2024/2025. Con gli ultimi impegni disputati al Foro Italico di Roma e in Austria, la sezione Taekwondo della Polisportiva Edera si conferma una fucina di campioni pronti a conquistare nuovi traguardi. La crescita del team promette emozioni e successi ancora più grandi nel futuro.

La stagione agonistica 20242025 si è appena conclusa con gli ultimi tre impegni agonistici della sezione Taekwondo della Polisportiva Edera, il Torneo Internazionale Kim & Liù e la Coppa Italia 2025 che si sono tenuti nella splendida cornice del Foro Italico di Roma e l'Austrian Open 2025 torneo.

