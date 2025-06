Switch 2 | La Nuova Ondata di Ban è Iniziata!!!Nel mirino Mig Switch

La nuova ondata di ban su Switch 2 sta scuotendo il mondo dei videogiocatori: Nintendo ha intensificato il suo sistema anti-pirateria, identificando modifiche non autorizzate anche offline. Questa strategia mira a proteggere l'integrità della piattaforma, ma solleva anche dibattiti sulla libertà degli utenti. Perché stanno facendo così? Scopriamo cosa si cela dietro questa decisione e quali conseguenze potrebbe avere per la comunità gamer.

Nei primi giorni dopo il lancio di¬† Switch 2, alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto¬† ban definitivi dalla console dopo aver utilizzato dispositivi di terze parti come¬† Mig Switch ¬†per copiare giochi (anche backup personali). Nintendo sembra aver¬† migliorato il suo sistema anti-pirateria, riuscendo a rilevare modifiche non autorizzate¬† anche in modalit√† offline, se la console si √® mai connessa a Internet in precedenza. Perch√© stanno bannando?. Alcuni fattori chiave: ¬† Rilevamento di dump illegittimi ¬†(anche se fatti da giochi originali) ¬† Uso di hardware non autorizzato ¬†(come flashcart e modifiche firmware) ¬† Connessione online dopo modifiche ¬†(ban quasi immediati) Alcuni utenti su Reddit e forum hacker confermano: ‚ÄúHo usato Switch Mig solo una volta e ora la mia console √® bannata!‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

