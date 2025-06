svuotano la cassa del self service di un distributore sulla casilina uno dei ladri viene arrestato

I ladri avevano messo a segno ripetuti colpi al distributore self service sulla Casilina, studiando ogni dettaglio con precisione inquietante. Ma questa volta, la loro attività illecita si è conclusa con un arresto che ha riportato ordine e sicurezza nella zona. La meticolosità dei malviventi non è bastata contro la determinazione delle forze dell'ordine, che hanno fermato uno dei responsabili. Una vittoria importante contro il crimine locale, ma la battaglia contro i furti continua.

