Svolta storica Mi6 sarà guidato da una donna per la prima volta in 116 anni

Una svolta storica scuote il mondo dei servizi segreti: il MI6, il prestigioso servizio di intelligence britannico, sarà guidato da una donna per la prima volta in 116 anni. Blaise Metreweli, 47 anni, con un curriculum brillante nella divisione tecnologia, assume il timone, segnando un importante passo avanti verso la parità di genere e l'innovazione. Questa rivoluzione leadership apre nuove prospettive per la sicurezza e l'inclusione nel settore.

(Adnkronos) – Per la prima volta nei suoi 116 anni di storia, il servizio segreto esterno britannico – noto come Mi6 – sarà guidato da una donna. Blaise Metreweli, 47 anni, assumerà l'incarico di direttrice entro la fine dell'anno, succedendo a Sir Richard Moore. Attualmente a capo della divisione "Q", responsabile di tecnologia e innovazione,

