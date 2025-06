Svimez | Pnrr nel periodo 2021-2026 a Napoli investimenti per 3,9 mld | valgono circa 8 mila posti di lavoro

Napoli si prepara a un grande cambiamento: con 3,9 miliardi di euro di investimenti Pnrr dal 2021 al 2026, la città si trova al centro di un rilancio economico senza precedenti. Secondo Svimez, questo piano genererà circa 1,9 miliardi di euro in Pil e creerà 8 mila nuovi posti di lavoro, portando opportunità e sviluppo. È il momento di guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Per la città di Napoli, nel periodo 2021-2026, si prevedono investimenti Pnrr pari a circa 3,9 miliardi di euro. Numeri a valle dei quali, Svimez stima un impatto di 1,9 miliardi di euro in termini di Pil, circa il 7 per cento del Pil cittadino, e un impatto di circa 8mila posti di lavoro, cioè il 3,4 per cento dello stock degli occupati. Questi i dati emersi in occasione della presentazione del focus ‘Napoli e il Pnrr’ realizzato all’Osservatorio Napoli economia e società, presentato oggi nella sede dell’amministrazione comunale. Il Comune è attuatore di 86 progetti per un investimento complessivo a valere sul Pnrr di circa 677 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it