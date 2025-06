Svilar e Roma ancora insieme offerta fino al 2030 sul piatto | quando la firma?

Il legame tra Svilar e la Roma si rinnova fino al 2030, un segnale di stabilità e ambizione. Con un team di professionisti come Ranieri e Gasperini, la società punta a impostare una stagione vincente, evitando gli errori passati. La fiducia cresce in questo caldo giugno, preludio a quei colpi di mercato che daranno forma al futuro giallorosso. I nomi iniziano a circolare, tra nuove speranze e grandi aspettative.

Una stagione da impostare nel migliore dei modi, con persone serie e preparate come Ranieri e Gasperini a gestire le operazioni, per non ripetere gli stessi errori commessi l'anno scorso. Questo più o meno lo scenario, e la fiducia in casa Roma si respira in questo caldo giugno, propedeutico a quei colpi di mercato che dovranno poi caratterizzare i mesi di luglio e agosto. I nomi cominciano a circolare, da De Cuyper per la fascia a Bonny per l'attacco, ma si parte giustamente con le considerazioni su chi in rosa c'è già, e sul fronte Svilar fioccano i sorrisi. È servita tutta la diplomazia made in Ranieri per mediare tra le parti in una trattiva tutt'altro che semplice, ma finalmente il rinnovo del belga è veramente ad un passo, questa volta per davvero: dal 2027 si passera ad una scadenza nel 2030, una data lontana che permetterà alla Roma di blindare il giocatore per distacco cresciuto di più nell'ultimo anno, nonché uno dei portieri più forti in Europa al momento.