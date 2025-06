Suzuki Bike Day 2025 | oltre 2.400 ciclisti in festa a Monza

La Suzuki Bike Day 2025 ha conquistato Monza, coinvolgendo oltre 2.400 appassionati in una festa indimenticabile tra autodromo e salite storiche. Una celebrazione della passione per le due ruote, unita a un nobile scopo benefico. Henke di Suzuki esprime: "Vogliamo mettere il nostro marchio laddove gli italiani provano gioia." Un evento che unisce sport, solidarietà e il cuore pulsante dell’Italia ciclistica.

La quinta edizione dell'evento ciclistico benefico di Suzuki si è svolta per la prima volta in Brianza. Dall'Autodromo di Monza alle storiche salite della Coppa Agostoni, presenti 2.400 amanti delle due ruote a pedali. Henke, Suzuki: "Vogliamo mettere il nostro marchio laddove gli italiani provano gioia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suzuki Bike Day 2025: oltre 2.400 ciclisti in festa a Monza

In questa notizia si parla di: suzuki - monza - bike - oltre

Ormai ci siamo: domani l’autodromo di Monza accoglierà la 5ª edizione del #SuzukiBikeDay. Vai su Facebook

Suzuki Bike Day 2025: oltre 2.400 ciclisti in festa a Monza; Ciclismo: il Suzuki Bike Day il 14 attraverserà il casatese; I campioni della FISG in bici a Monza per il Suzuki Bike Day: aperte le iscrizioni.

Suzuki Bike Day 2025: oltre 2.400 ciclisti in festa a Monza - La quinta edizione dell'evento ciclistico benefico di Suzuki si è svolta per la prima volta in Brianza. Secondo gazzetta.it